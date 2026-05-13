Lit-et-Mixe

à la découverte des abeilles avec Jérémie

167 Chemin Lessalle Lit-et-Mixe Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:30:00

fin : 2026-08-18 16:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Jérémie vous présentera la vie d’une colonie d’abeilles suivie de la visite de ruches et d’une dégustation de miel.

Prévoir chaussures fermées et éviter les parfums et huiles essentielles. Combinaisons intégrales fournies pour la visite.

à partir de 7 ans.

Sur inscription au 06 70 41 48 59.

Gratuit. .

167 Chemin Lessalle Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59

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English : à la découverte des abeilles avec Jérémie

L’événement à la découverte des abeilles avec Jérémie Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Landes Nature Tourisme