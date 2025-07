À la découverte des algues Préfailles

À la découverte des algues Préfailles samedi 26 juillet 2025.

À la découverte des algues

Estran rocheux Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-07-26 11:30:00

fin : 2025-09-10 13:30:00

2025-07-26 2025-08-13 2025-09-10 2025-10-08 2025-10-22 2025-11-08

À la découverte d’un trésor végétal de la mer !

Qui suis-je

Je suis issu de la mer

Je suis un légume de la mer

Je suis de couleur verte, rouge ou brune

Je suis très bonne pour la santé riche en minéraux + vitamines + oméga 3 + protéines + fibres

M’avez-vous reconnu ?

Dernier petit indice je commence par un

Oui, c’est bien moi, l’ALGUE et j’ai plein de choses à vous raconter. Venez donc participer à cette sortie pour en connaître davantage. Ismaïl, le spécialiste du sujet, vous attend sur l’estran et va vous dévoiler tous mes secrets…

Bon à savoir :

réservation obligatoire via l’association Hirondelle (sur son site internet)

à partir de 6 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

prévoir des chaussures confortables et anti-dérapantes, un seau et des ciseaux

Une expérience iodée inoubliable pour toute la famille

Estran rocheux Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 02 62 contact@associationhirondelle.fr

English :

Discover a plant treasure from the sea!

German :

Auf Entdeckungsreise zu einem pflanzlichen Schatz des Meeres!

Italiano :

Scoprite un tesoro vegetale dal mare!

Espanol :

¡Descubra un tesoro vegetal del mar!

