A la découverte des amphibiens de Lan Bern

Parking de la réserve de Lan Bern Glomel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 19:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Venez découvrir les grenouilles, salamandres et autres tritons de la réserve naturelle de Glomel, le temps d’une soirée à Lan Bern !

Org. AMV .

Parking de la réserve de Lan Bern Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 22 78

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English :

L’événement A la découverte des amphibiens de Lan Bern Glomel a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh