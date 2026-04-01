A la découverte des amphibiens de Lan Bern Glomel
A la découverte des amphibiens de Lan Bern Glomel mercredi 15 avril 2026.
A la découverte des amphibiens de Lan Bern
Parking de la réserve de Lan Bern Glomel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 19:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Venez découvrir les grenouilles, salamandres et autres tritons de la réserve naturelle de Glomel, le temps d’une soirée à Lan Bern !
Org. AMV .
Parking de la réserve de Lan Bern Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 22 78
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English :
L’événement A la découverte des amphibiens de Lan Bern Glomel a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh