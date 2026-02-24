À la découverte des amphibiens du marais de Clussais Clussais-la-Pommeraie
Salle des fêtes Clussais-la-Pommeraie Deux-Sèvres
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Le CEN Nouvelle-Aquitaine et DSNE vous présenteront les amphibiens qui peuplent les mares de cette zone humide bocagère, lors d’une première partie en salle suivie d’une balade sur le terrain à la lumière des lampes frontales. Inscription conseillée.
RDV à 20h30 à la salle des fêtes de Clussais-la-Pommeraie. .
+33 6 13 44 57 76 s.maiano@cen-na.org
