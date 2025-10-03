À la découverte des amphibiens Théâtre des Forges Pesmes
À la découverte des amphibiens Théâtre des Forges Pesmes vendredi 27 mars 2026.
À la découverte des amphibiens
Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Soirée conférence/débat dans le cadre du cycle de conférences La vallée de l’Ognon, une richesse à sauvegarder . Conférence Trésors cachés de la Vallée de l’Ognon à la découverte des amphibiens par Vincent Bourret (SVO).
La soirée se poursuivra par un moment d’échanges consacré à la biodiversité dans la Vallée de l’Ognon. .
Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 02 18 clemence.cholley@riviereognon.fr
English : À la découverte des amphibiens
German : À la découverte des amphibiens
Italiano :
Espanol :
L’événement À la découverte des amphibiens Pesmes a été mis à jour le 2025-10-03 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY