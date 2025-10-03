À la découverte des amphibiens Théâtre des Forges Pesmes

À la découverte des amphibiens

Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône

Début : 2026-03-27 19:30:00

Soirée conférence/débat dans le cadre du cycle de conférences La vallée de l’Ognon, une richesse à sauvegarder . Conférence Trésors cachés de la Vallée de l’Ognon à la découverte des amphibiens par Vincent Bourret (SVO).

La soirée se poursuivra par un moment d’échanges consacré à la biodiversité dans la Vallée de l’Ognon. .

Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 02 18 clemence.cholley@riviereognon.fr

