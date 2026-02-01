A la découverte des ânes

Les Pièces aux oiseaux Guenrouet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:30:00

fin : 2026-04-15 11:30:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Un atelier pour les petits et les grands (parents, grands-parents), pour passer un moment avec les ânes…

Partir à la rencontre du troupeau, comprendre le comportement des ânes, brosser et câliner Charlot, Lune ou encore Muscade et Sarrazin et, pourquoi pas, partir pour une petite balade tous ensemble dans les chemins autour de la ferme !

Pour les enfants à partir de 2 ans (enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte)

Durée 1h, de 10h30 à 11h30

Tarif 10 €/enfant, 5 €/adulte

Sur inscription 06 63 62 75 97 (limité à 8 enfants/atelier) auxanesetc44@gmail.com

Aux ânes etc Charlotte Clergeau Les Pièces aux oiseaux 44530 Guenrouët



.

Les Pièces aux oiseaux Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement A la découverte des ânes Guenrouet a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT44