A la découverte des ânes Guenrouet

Un atelier pour les petits et les grands (parents, grands-parents), pour passer un moment avec les ânes…
Partir à la rencontre du troupeau, comprendre le comportement des ânes, brosser et câliner Charlot, Lune ou encore Muscade et Sarrazin et, pourquoi pas, partir pour une petite balade tous ensemble dans les chemins autour de la ferme !
Pour les enfants à partir de 2 ans (enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte)
Durée 1h, de 10h30 à 11h30
Tarif 10 €/enfant, 5 €/adulte
Sur inscription 06 63 62 75 97 (limité à 8 enfants/atelier) auxanesetc44@gmail.com
Aux ânes etc Charlotte Clergeau Les Pièces aux oiseaux 44530 Guenrouët
Les Pièces aux oiseaux Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
