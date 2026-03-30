A la découverte des ânes Plessé
A la découverte des ânes Plessé mercredi 22 avril 2026.
Plessé
A la découverte des ânes
Les Pièces aux oiseaux Guenrouët Plessé Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
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Les Pièces aux oiseaux Guenrouët Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 62 75 97 auxanesetc44@gmail.com
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English :
L’événement A la découverte des ânes Plessé a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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