A la découverte des ânes Uzerche
A la découverte des ânes
La Croix de Fargeas Uzerche Corrèze
Ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans l’acquisition d’un âne.
Vous rêvez d’adopter des ânes ou vous avez envie d’en savoir plus à leur sujet ? Venez passer un moment privilégié dans les coulisses de l’élevage afin de tout apprendre à leur sujet (superficie d’accueil/alimentation/soins/éducation/choix de l’animal en fonction de votre projet/réponses à vos questions).
Minimum 3 participants, maximum 7 participants.
Repas au chapeau.
Journée 75€/personne.
Réservation avant le mercredi 9 avril, par mail, téléphone ou via Facebook et Instagram @lesanesvoyageurs.
En cas de météo inadaptée ou d’un nombre insuffisant de participants, Les ânes voyageurs se réservent le droit d’annuler. .
La Croix de Fargeas Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 89 14 lesanesvoyageurs@gmail.com
