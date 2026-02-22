A la découverte des ânes Uzerche

A la découverte des ânes

La Croix de Fargeas Uzerche Corrèze

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans l’acquisition d’un âne.

Vous rêvez d’adopter des ânes ou vous avez envie d’en savoir plus à leur sujet ? Venez passer un moment privilégié dans les coulisses de l’élevage afin de tout apprendre à leur sujet (superficie d’accueil/alimentation/soins/éducation/choix de l’animal en fonction de votre projet/réponses à vos questions).

Minimum 3 participants, maximum 7 participants.

Repas au chapeau.

Journée 75€/personne.

Réservation avant le mercredi 9 avril, par mail, téléphone ou via Facebook et Instagram @lesanesvoyageurs.

En cas de météo inadaptée ou d’un nombre insuffisant de participants, Les ânes voyageurs se réservent le droit d’annuler. .

La Croix de Fargeas Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 89 14 lesanesvoyageurs@gmail.com

