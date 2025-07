À la découverte des animaux Asinerie du Bois Gamats Laval

À la découverte des animaux Asinerie du Bois Gamats Laval mardi 22 juillet 2025.

Chemin du Château de Bois Gamats Laval Mayenne

Début : 2025-07-22 15:00:00

fin : 2025-08-12

2025-07-22 2025-08-07 2025-08-12 2025-08-22

Lors de cette visite, vous serez au contact direct des animaux et découvrirez notre quotidien d’éleveuses. C’est une activité idéale pour découvrir la ferme et ses habitants!

Venez en famille pour profiter de la ferme.

Nouveauté pour les vacances d’avril la visite de la chèvrerie et la découverte des chevreaux!

Durée approximative de la visite 1h.

Visite adaptée à tout âge.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE .

Chemin du Château de Bois Gamats Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Discovering animals

German :

Auf Entdeckungsreise zu den Tieren

Italiano :

Scoprire gli animali

Espanol :

Descubrir los animales

