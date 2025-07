À la découverte des araignées Montenach

Rencontre et balade d’observation avec la spécialiste des araignées, Christine Rollard. Elles souffrent d’une mauvaise réputation et font les frais de nombreuses idées reçues concernant leur aspect, leur dangerosité potentielle, leur mode de vie… La diversité de ces arachnides est pourtant grande et leur rôle de prédateur indispensable à l’équilibre naturel. Alors pourquoi ne pas se laisser porter au bout de leurs fils soyeux et poser sur elles un nouveau regard en balayant les faux clichés, le temps d’une balade d’observation, avec l’une des plus grandes arachnologues ?

Dans le cadre du festival culturel itinérant "Les Passerelles" organisé par l'association Caranusca

www.caranusca.eu.

www.caranusca.eu.

Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 03828877 maisondelanature@ccb3f.fr

English :

Meet spider specialist Christine Rollard and take a spider-watching tour. Spiders suffer from a bad reputation and are subject to many preconceived ideas about their appearance, their potential danger, their way of life? Yet the diversity of these arachnids is enormous, and their role as predators indispensable to the natural balance. So why not let yourself be carried along by their silky threads, and take a fresh look at them by sweeping away false clichés, during an observation tour with one of the world?s leading arachnologists?

As part of the travelling cultural festival ?Les Passerelles? organized by the Caranusca association

German :

Ein Treffen und ein Beobachtungsspaziergang mit der Spinnenexpertin Christine Rollard. Spinnen haben einen schlechten Ruf und viele Vorurteile bezüglich ihres Aussehens, ihrer potenziellen Gefährlichkeit und ihrer Lebensweise Dabei ist die Vielfalt dieser Spinnentiere groß und ihre Rolle als Räuber für das natürliche Gleichgewicht unerlässlich. Warum sollte man sich also nicht von ihren seidigen Fäden tragen lassen und einen neuen Blick auf sie werfen, indem man die falschen Klischees beiseite räumt, während man mit einer der bekanntesten Spinnenforscherinnen einen Beobachtungsspaziergang unternimmt?

Im Rahmen des kulturellen Wanderfestivals Les Passerelles », das von der Vereinigung Caranusca » organisiert wird

Italiano :

Incontrate l’esperta di ragni Christine Rollard e partecipate a un tour di osservazione dei ragni. I ragni godono di una cattiva reputazione e sono soggetti a molte idee preconcette sul loro aspetto, sulla loro potenziale pericolosità e sul loro modo di vivere Eppure la diversità di questi aracnidi è enorme e il loro ruolo di predatori è essenziale per l’equilibrio naturale. Allora perché non lasciarsi trasportare dai loro fili di seta e dare uno sguardo nuovo, spazzando via i falsi luoghi comuni, durante una passeggiata di osservazione con uno dei più importanti aracnologi del mondo?

Nell’ambito del festival culturale itinerante « Les Passerelles », organizzato dall’associazione Caranusca

Espanol :

Conozca a la experta en arañas Christine Rollard y haga una excursión para observarlas. Las arañas tienen mala fama y están sujetas a muchas ideas preconcebidas sobre su aspecto, su peligro potencial y su modo de vida Sin embargo, la diversidad de estos arácnidos es enorme, y su papel como depredadores es esencial para el equilibrio natural. Así que, ¿por qué no dejarse llevar por sus sedosos hilos y echarles un nuevo vistazo barriendo los falsos tópicos, durante un paseo de observación con uno de los principales aracnólogos del mundo?

En el marco del festival cultural itinerante « Les Passerelles », organizado por la asociación Caranusca

