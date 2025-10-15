À la découverte des arbres du Val Caudry

À la découverte des arbres du Val Caudry mercredi 15 octobre 2025.

Début : 2025-10-15 14:30:00

fin : 2025-10-15 16:30:00

2025-10-15

Lors d’une balade dans la Base, partons ensemble à la découverte des essences végétales qui peuplent les lieux. Apprenons comment les reconnaitre et récoltons quelques trésors naturels pour en faire une œuvre artistique. À partir de 7 ans.

rue de Cambrai Prolongée Caudry 59540 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Let’s take a stroll around the Base and discover the plant species that inhabit the area. Let’s learn how to recognize them and collect a few natural treasures to create an artistic work of art. Ages 7 and up.

German :

Bei einem Spaziergang durch die Base entdecken wir gemeinsam die Pflanzenarten, die hier vorkommen. Wir lernen, wie man sie erkennt und sammeln einige Naturschätze, um daraus ein Kunstwerk zu machen. Ab 7 Jahren.

Italiano :

Durante una passeggiata intorno alla Base, partiamo insieme alla scoperta delle specie vegetali che popolano l’area. Impariamo a riconoscerle e raccogliamo alcuni tesori naturali per creare un’opera d’arte. Per bambini dai 7 anni in su.

Espanol :

Durante un paseo por la Base, salgamos juntos a descubrir las especies vegetales que habitan la zona. Aprenda a reconocerlas y recoja algunos tesoros naturales para crear una obra de arte. Para niños a partir de 7 años.

