A la découverte des arbres et des petites bêtes dans le paysage rural Le Gua
A la découverte des arbres et des petites bêtes dans le paysage rural Le Gua mercredi 15 avril 2026.
A la découverte des arbres et des petites bêtes dans le paysage rural
Cimetière de Souhé Le Gua Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Venez découvrir toute la biodiversité de nos campagnes au travers notamment d’ateliers participatifs, tels des naturalistes en herbe . Si vous avez des jumelles, apportez les !
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Cimetière de Souhé Le Gua 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine camille.phelippon@cmds.chambagri.fr
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English : Discovering trees and small animals in the rural landscape
Come and discover all the biodiversity of our countryside through participative workshops, like budding naturalists . If you’ve got binoculars, bring them along!
L’événement A la découverte des arbres et des petites bêtes dans le paysage rural Le Gua a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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