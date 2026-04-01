A la découverte des arbres et des petites bêtes dans le paysage rural

Cimetière de Souhé Le Gua Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Venez découvrir toute la biodiversité de nos campagnes au travers notamment d’ateliers participatifs, tels des naturalistes en herbe . Si vous avez des jumelles, apportez les !

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Cimetière de Souhé Le Gua 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine camille.phelippon@cmds.chambagri.fr

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English : Discovering trees and small animals in the rural landscape

Come and discover all the biodiversity of our countryside through participative workshops, like budding naturalists . If you’ve got binoculars, bring them along!

L’événement A la découverte des arbres et des petites bêtes dans le paysage rural Le Gua a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes