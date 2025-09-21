À la découverte des arbres remarquables du Parc Parc de Wesserling – Écomusée Textile Husseren-Wesserling

À la découverte des arbres remarquables du Parc Parc de Wesserling – Écomusée Textile Husseren-Wesserling dimanche 21 septembre 2025.

À la découverte des arbres remarquables du Parc Dimanche 21 septembre, 11h30 Parc de Wesserling – Écomusée Textile Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Venez écouter les histoires extraordinaires des somptueux gardiens de ce lieu magique, à la manière dont on aime entendre les contes qui ont bercé notre enfance.

Parc de Wesserling – Écomusée Textile Rue du Parc, 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est 03 89 38 28 08 http://www.parc-wesserling.fr https://fr-fr.facebook.com/ParcDeWesserlingEcomuseeTextile Ancien site industriel textile ayant connu une notoriété internationale grâce à sa production d’indiennes (toiles imprimées), ce qui lui a valu le titre de manufacture royale. Aujourd’hui, le site présente une collection unique de bâtiments industriels (1780-2000), des villas de manufacturiers, un parc arboré, des jardins réhabilités selon différentes périodes de référence (fin XIXe – début XXe siècle), une ferme, une écurie, une chapelle protestante, ainsi qu’un musée du textile. Se garer au parking du restaurant La Fabrique / en face de la Grande Chaufferie

Journées européennes du patrimoine 2025

© Parc de Wesserling