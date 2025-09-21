A la découverte des Archives Archives communales Colombes

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Mémoire de la ville depuis ses origines, patrimoine commun transmis de génération en génération, les Archives vous invitent à découvrir ses ressources et trésors locaux, ainsi que les spécificités propres à leur conservation.

Archives communales 14-16 place Henri Neveu 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.colombes.fr Lieu de conservation et de consultation des archives administratives de la ville, à finalité de recherche sur l’histoire locale. Mise à disposition de documents papiers, numérisés ou microfilms et documents iconographiques. SNCF Gare de Colombes centre / Bus 166, 378, 304 arrêt Mairie de Colombes

Découverte du travail d’archiviste

Archives de Colombes