À la découverte des archives Archives départementales de la Guadeloupe Gourbeyre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:15:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:15:00

Découvrez comment le bâtiment des Archives départementales a été conçu pour conserver le patrimoine écrit du territoire de la Guadeloupe dans des conditions optimales et comment les archivistes œuvrent au quotidien afin de le préserver et le transmettre. Nous vous guiderons dans les espaces de travail habituellement fermés au public. L’occasion de découvrir les missions et les métiers des Archives et d’explorer la diversité des documents qui sont conservés dans leurs fonds.

Archives départementales de la Guadeloupe Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe 590590811302 http://www.archivesguadeloupe.fr Officiellement créées à la Guadeloupe par l’arrêté préfectoral du 23 août 1951, les Archives départementales assurent aujourd’hui les missions d’un service administratif et celle d’un service scientifique et culturel.

