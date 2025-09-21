À la découverte des Archives départementales des Deux-Sèvres à Niort Niort

À la découverte des Archives départementales des Deux-Sèvres à Niort

31 Rue de la Blauderie Niort Deux-Sèvres

Les Archives départementales des Deux-Sèvres sont un service du département chargé de collecter, classer, conserver et mettre à disposition du public les archives.

Profitez de visites commentées présentant ces missions (Collecter Classer Conserver Communiquer) ainsi que la salle de lecture.

Gratuit. Réservation obligatoire. .

31 Rue de la Blauderie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

