À la découverte des Archives départementales des Deux-Sèvres à Niort Niort
31 Rue de la Blauderie Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-21
Les Archives départementales des Deux-Sèvres sont un service du département chargé de collecter, classer, conserver et mettre à disposition du public les archives.
Profitez de visites commentées présentant ces missions (Collecter Classer Conserver Communiquer) ainsi que la salle de lecture.
Gratuit. Réservation obligatoire. .
