À la découverte des Archives départementales des Deux-Sèvres Archives départementales Des Deux-Sèvres Niort

À la découverte des Archives départementales des Deux-Sèvres Dimanche 21 septembre, 14h00 Archives départementales Des Deux-Sèvres Deux-Sèvres

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites commentées aux Archives départementales des Deux-Sèvres

Les Archives départementales des Deux-Sèvres sont un service du département chargé de collecter, classer, conserver et mettre à disposition du public les archives.

Profitez de visites commentées présentant ces missions (Collecter – Classer – Conserver – Communiquer) ainsi que la salle de lecture.

Archives départementales Des Deux-Sèvres 31 Rue de la Blauderie, 79000 Niort, France Niort 79000 La Burgonce Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549089490 https://archives-deux-sevres-vienne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://archives-deux-sevres-vienne.fr/ »}]

© Département des Deux-Sèvres