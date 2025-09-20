À la découverte des archives du CERCIL Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans

À la découverte des archives du CERCIL 20 et 21 septembre Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Loiret

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dans le cadre du thème « patrimoine architectural », une présentation de 30 minutes consascrée aux baraques et du fragment installé dans la cour du CERCIL.

Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon-Blanc, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 42 03 91 http://www.cercil.fr [{« type »: « email », « value »: « cercil@memorialdelashoah.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 42 03 91 »}] Le CERCIL, Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv est un centre d’histoire et de mémoire à Orléans, ouvert à tous les publics. Son exposition retrace l’histoire des camps d’internement dans le Loiret pendant la Seconde Guerre mondiale : Beaune-la-Rolande, Pithiviers et Jargeau. Un Mémorial est dédié aux milliers d’enfants qui y furent détenus.

Journées Européennes du Patrimoine histoire visite

