À la découverte des bijoux Touaregs Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
À la découverte des bijoux Touaregs Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS samedi 13 décembre 2025.
Présentation sur les bijoux Touaregs : au travers des temps et à travers des traditions ancestrales. Leurs utilisations et la signification des éléments de gravures représentatifs de l’environnement du Sahara seront dévoilées. Les techniques de fabrications seront présentées et un artisan forgeron fera la démonstration en direct de la création de bijoux.
Le samedi 13 décembre 2025
de 17h30 à 19h00
gratuit Tout public.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
