À la découverte des castors au sud de Belfort Morvillars
À la découverte des castors au sud de Belfort Morvillars vendredi 3 avril 2026.
À la découverte des castors au sud de Belfort
Parking de l’école-collège Morvillars Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 14:00:00
fin : 2026-04-03 17:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Partez à la recherche d’indices de présence du castor et de terriers-huttes ! Dans le cadre du printemps des castors, vous découvrirez cet architecte discret de la nature sur les rivières Bourbeuse et Allaine.
Lieu exact précisé après inscription via territoire-de-belfort@lpo.fr (attention, places limitées). Retour prévu vers 17 h. Prévoir de bonnes chaussures et être en bonne santé physique parcours accidenté. .
Parking de l’école-collège Morvillars 90120 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté territoire-de-belfort@lpo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : À la découverte des castors au sud de Belfort
L’événement À la découverte des castors au sud de Belfort Morvillars a été mis à jour le 2026-03-26 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)