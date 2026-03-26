À la découverte des castors au sud de Belfort

Parking de l’école-collège Morvillars Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 14:00:00

fin : 2026-04-03 17:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Partez à la recherche d’indices de présence du castor et de terriers-huttes ! Dans le cadre du printemps des castors, vous découvrirez cet architecte discret de la nature sur les rivières Bourbeuse et Allaine.

Lieu exact précisé après inscription via territoire-de-belfort@lpo.fr (attention, places limitées). Retour prévu vers 17 h. Prévoir de bonnes chaussures et être en bonne santé physique parcours accidenté. .

Parking de l’école-collège Morvillars 90120 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté territoire-de-belfort@lpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À la découverte des castors au sud de Belfort

L’événement À la découverte des castors au sud de Belfort Morvillars a été mis à jour le 2026-03-26 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)