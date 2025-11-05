A la découverte des champignons de l’Arborétum Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à l’entrée principale de l’Arborétum de Paris, au 50 route de la Pyramide

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Ni animal, ni végétal, les champignons représentent un règne à part : le règne fongique. Catherine Abdulqawi vous propose de partager sa passion pour la mycologie. Elle vous fera découvrir la diversité de formes et de couleurs des champignons, leur rôle dans la nature et leurs différentes stratégies de vie.

Le mercredi 05 novembre 2025

de 09h30 à 11h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

