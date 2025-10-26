A la découverte des champignons des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence
A la découverte des champignons des Alpilles
Dimanche 26 octobre 2025 de 9h30 à 13h.
Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Une découverte des champignons qui occupent nos forêts, nos plaines avec un pharmacien mycologue et un agent du Parc spécialisé sur l’eau. Quel rôle jouent-ils dans les écosystèmes ? Quel impact du changement climatique et de la sécheresse ? Pierre Santoire et Laurent Filipozzi .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
English :
Discover the fungi that inhabit our forests and plains with a pharmacist-mycologist and a Park agent specializing in water. What role do they play in ecosystems? Pierre Santoire & Laurent Filipozzi
German :
Eine Entdeckung der Pilze, die unsere Wälder und Ebenen besiedeln, mit einem Mykologie-Apotheker und einem auf Wasser spezialisierten Mitarbeiter des Parks. Welche Rolle spielen sie in den Ökosystemen? Pierre Santoire & Laurent Filipozzi
Italiano :
Scoprite i funghi che popolano le nostre foreste e pianure con un farmacista-micologo e un funzionario del Parco specializzato in acque. Che ruolo svolgono negli ecosistemi? Pierre Santoire e Laurent Filipozzi
Espanol :
Descubra los hongos que habitan nuestros bosques y llanuras con un farmacéutico-micólogo y un funcionario del Parque especializado en el agua. ¿Qué papel desempeñan en los ecosistemas? Pierre Santoire y Laurent Filipozzi
