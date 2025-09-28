A LA DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS Fay-de-Bretagne

A LA DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS Fay-de-Bretagne dimanche 28 septembre 2025.

Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 12:00:00

2025-09-28

Participez à l’animation « Découverte des champignons »

Atelier animé par JM Potin, connaisseur passionné et proposé par la commune de Fay-de-Bretagne dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale pour reconnaitre les champignons et comprendre leurs vies.

Gratuit sur inscription (dans la limite des places disponibles) auprès de la mairie de Fay-de-Bretagne. .

Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 87 42 18 mairie@faydebretagne.fr

English :

Take part in the « Mushroom Discovery » event

German :

Nehmen Sie an der Animation « Entdeckung der Pilze » teil

Italiano :

Partecipate all’evento « Scoperta dei funghi »

Espanol :

Participe en el acto « Descubrimiento de las setas

L’événement A LA DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-08-14 par Pays Erdre Canal Forêt