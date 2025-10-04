A la découverte des champignons Léoncel

Tarif : 8 – 8 – 18 EUR

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 17:30:00

Partons en forêt dans la Drôme, pour une initiation à l’identification des champignons.

English :

Let’s head off to the Drôme forest for an introduction to mushroom identification.

German :

Lassen Sie uns in den Wald in der Drôme aufbrechen, um eine Einführung in die Pilzbestimmung zu erhalten.

Italiano :

Andiamo nella foresta della Drôme per un’introduzione all’identificazione dei funghi.

Espanol :

Vamos al bosque de la Drôme para iniciarnos en la identificación de las setas.

