A la découverte des champignons Léoncel
A la découverte des champignons Léoncel samedi 4 octobre 2025.
A la découverte des champignons
Léoncel Léoncel Drôme
Tarif : 8 – 8 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 17:30:00
Date(s) :
2025-10-04 2025-10-11
Partons en forêt dans la Drôme, pour une initiation à l’identification des champignons.
.
Léoncel Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Let’s head off to the Drôme forest for an introduction to mushroom identification.
German :
Lassen Sie uns in den Wald in der Drôme aufbrechen, um eine Einführung in die Pilzbestimmung zu erhalten.
Italiano :
Andiamo nella foresta della Drôme per un’introduzione all’identificazione dei funghi.
Espanol :
Vamos al bosque de la Drôme para iniciarnos en la identificación de las setas.
L’événement A la découverte des champignons Léoncel a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme Vercors Drôme