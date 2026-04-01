A la découverte des chants des oiseaux Abbaye de Saint-Maurice Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

A la découverte des chants des oiseaux

Abbaye de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:00:00

fin : 2026-04-29 12:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Venez acquérir les différentes clés pour vous familiariser aux chants des oiseaux à travers une balade sonore adaptée à toute la famille.

Sur réservation (02 98 71 65 51 ou saintmaurice@clohars-carnoet.bzh)

Tarifs 6€ adulte/ 4€ 12-18 ans/ 2€ pour les moins de 12 ans. .

Abbaye de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51

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English : A la découverte des chants des oiseaux

L’événement A la découverte des chants des oiseaux Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS