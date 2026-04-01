A la découverte des chants des oiseaux Abbaye de Saint-Maurice Clohars-Carnoët
A la découverte des chants des oiseaux Abbaye de Saint-Maurice Clohars-Carnoët mercredi 29 avril 2026.
Clohars-Carnoët
A la découverte des chants des oiseaux
Abbaye de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:00:00
fin : 2026-04-29 12:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Venez acquérir les différentes clés pour vous familiariser aux chants des oiseaux à travers une balade sonore adaptée à toute la famille.
Sur réservation (02 98 71 65 51 ou saintmaurice@clohars-carnoet.bzh)
Tarifs 6€ adulte/ 4€ 12-18 ans/ 2€ pour les moins de 12 ans. .
Abbaye de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51
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English : A la découverte des chants des oiseaux
L’événement A la découverte des chants des oiseaux Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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