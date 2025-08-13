À la découverte des chauve-souris Parking de la mairie Le Mazeau

À la découverte des chauve-souris Parking de la mairie Le Mazeau mercredi 13 août 2025.

Début : 2025-08-13 20:00:00

fin : 2025-08-13 22:30:00

2025-08-13

Souvent décrites comme des monstres sanguinaires ou synonyme de mystère, découvrez les différentes espèces de chauves-souris dans le Marais poitevin et leur mode de vie, loin des mythes et légendes pour une balade en compagnie de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée !

Inscription au 02 51 52 91 14 ou par mail accueil@mairielemazeau.fr .

Parking de la mairie 10 Rue Principale Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 91 14 accueil@mairielemazeau.fr

