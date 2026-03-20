À la découverte des chauves-souris au cimetière Parc Arboretum Cimetière parc Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-06 19:30 –

Gratuit : oui Sur inscription Prévoir des vêtements confortables et adaptés aux conditions météorologiques Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Juste avant la tombée de la nuit, vous découvrirez le mode de vie des chauves-souris et apprendrez à observer ces animaux mystérieux. Une fois la nuit installée, partez en balade pour les suivre et les écouter à l’aide d’une « bat-box ». Visite organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)

Arboretum Cimetière parc Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/arboretum-cimetiere-parc https://my.weezevent.com/animation-nocturne-au-cimetiere-parc-a-la-decouverte-des-chauves-souris



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