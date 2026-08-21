A la découverte des chauves-souris de « Briançon Vauban », Briançon, Briançon

Informations pratiques

A la découverte des chauves-souris de « Briançon Vauban » Jeudi 27 août, 20h15 Briançon Hautes-Alpes

Entrée libre, sur inscription, tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T20:15:00+02:00 – 2026-08-27T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T20:15:00+02:00 – 2026-08-27T22:30:00+02:00

Nous utiliserons un détecteur d’ultrasons pour rechercher les chauves-souris évoluant dans la vieille ville de Briançon au sein des fortifications de Vauban et découvrirons quelques aspects de leur mode de vie, de leur utilité pour l’Homme et l’environnement et la nécessité de leur protection. En effet, pour se repérer et capturer leurs proies, les Chauves-souris utilisent le principe du « sonar » en émettant des ultrasons non audibles par l’Homme. Nous verrons également comment les cris des chauves-souris peuvent être visualisés sur smartphone ou sur ordinateur.

La sortie pourra être annulée en cas de mauvais temps.

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Nous irons à la découverte des chauves-souris de la vieille ville (Briançon Vauban) et les repèrerons à l’aide d’un détecteur à ultrasons.

C. et J. REMY