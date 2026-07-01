A la découverte des chauves-souris de la vallée du Cusancin, Cusance, Cusance

Informations pratiques

A la découverte des chauves-souris de la vallée du Cusancin Vendredi 17 juillet, 19h30 Cusance Doubs

Sortie gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T19:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T19:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:30:00+02:00

Quand la chaleur retombe et que la nature s’éveille, un monde discret prend son envol…

Et si vous profitiez de la « fraîcheur » du soir pour partir à la découverte des chauves-souris ?

Le vendredi 17 juillet, rejoignez-nous pour une sortie nocturne au cœur du site Natura 2000 Moyenne vallée du Doubs, dans la vallée du Cusancin, afin de mieux connaître ces fascinants mammifères, souvent méconnus et pourtant indispensables à nos écosystèmes.

Accompagnés de la CPEPESC Franche-Comté, vous découvrirez leur mode de vie et leurs étonnantes capacités d’orientation.

Rendez-vous à 19h30 à Cusance (25) (Le lieu exact sera communiqué lors de l’inscription.)

Sortie gratuite et ouverte à tous.

Inscription obligatoire pour faciliter l’organisation :

morgane.bihan@eptb-saone-doubs.fr

07.77.84.00.91

Cusance Cusance Cusance 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « morgane.bihan@eptb-saone-doubs.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.77.84.00.91 »}] [{« link »: « mailto:morgane.bihan@eptb-saone-doubs.fr »}]

Sortie nocturne pour découvrir les chauves-souris de la vallée du Cusancin Sortie nocturne chauves-souris

EPTB Saône & Doubs / F.C. ROBILLER