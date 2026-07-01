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AGENDA · Juvaincourt

A la découverte des chauves-souris de mon village, juvaincourt 88500, Juvaincourt

samedi 29 août 2026 · juvaincourt 88500 · Juvaincourt

A la découverte des chauves-souris de mon village, juvaincourt 88500, Juvaincourt

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
juvaincourt 88500
Adresse
36 rue de la dame
Ville
88500 Juvaincourt
Département
Vosges
Tarif
sur inscription : association.hirrus@orange.fr ou au 0675317969

A la découverte des chauves-souris de mon village Samedi 29 août, 20h30 juvaincourt 88500 Vosges

sur inscription : association.hirrus@orange.fr ou au 0675317969

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T20:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-29T20:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:30:00+02:00

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Balade dans le village pour observer les chauves souris, mais aussi en apprendre sur leur mode de vie et leur conservation.

Arnaud Sponga

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