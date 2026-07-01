AGENDA · Juvaincourt
A la découverte des chauves-souris de mon village, juvaincourt 88500, Juvaincourt
samedi 29 août 2026 · juvaincourt 88500 · Juvaincourt
Informations pratiques
A la découverte des chauves-souris de mon village Samedi 29 août, 20h30 juvaincourt 88500 Vosges
sur inscription : association.hirrus@orange.fr ou au 0675317969
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T20:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-29T20:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:30:00+02:00
juvaincourt 88500 36 rue de la dame Juvaincourt 88500 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « associaton.hirrus@orange.fr »}]
Balade dans le village pour observer les chauves souris, mais aussi en apprendre sur leur mode de vie et leur conservation.
Arnaud Sponga
À voir aussi à Juvaincourt (Vosges)
- Balade Forestière Route de Frenelle la Petite Juvaincourt 11 juillet 2026