A la découverte des chemins du Pont Blanc Pré du Cros Forest-Saint-Julien

Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Partez pour une randonnée accompagnée au départ du parking du sentier patrimoine du Pont Blanc, à Forest-Saint-Julien. En compagnie de Fabrice, accompagnateur passionné par sa vallée et ses histoires, découvrez un parcours de 5 km (160 m de dénivelé) accessible et riche en découvertes. Le chemin vous mènera sur les traces d’un ancien aqueduc, le long du tracé de l’ancienne voie ferrée et de la voie romaine. Entre gorges, ouvrages d’art liés à l’eau et anciens canaux, chaque pas vous plongera dans un patrimoine à la fois naturel et historique. Cette balade commentée est une belle occasion de voyager dans le temps et de mieux comprendre l’ingéniosité des hommes qui ont façonné ces paysages. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Pré du Cros 05260 Forest-Saint-Julien Forest-Saint-Julien 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 92 49 09 35

