« A LA DÉCOUVERTE DES CHRÉTIENS D’ORIENT  »

En la Cathédrale de Saint Pons de Thomiè Saint-Pons-de-Thomières

Début : 2025-07-22

fin : 2025-07-22

2025-07-22

Conférence Par Alain Sulmon en lien avec l’Exposition LA GRANDE AVENTURE DES CHRÉTIENS D’ORIENT

En la Cathédrale de Saint Pons de Thomiè Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 30 79 76 85 prtl@diocese34.fr

English :

Lecture by Alain Sulmon in conjunction with the exhibition THE GREAT ADVENTURE OF THE ORIENT CHRISTIANS

German :

Konferenz Von Alain Sulmon in Verbindung mit der Ausstellung DIE GROSSE ABENTEUER DER CHRISTEN IM ORIENT

Italiano :

Conferenza di Alain Sulmon in occasione della mostra LA GRANDE AVVENTURA DEI CRISTIANI D’ORIENTE

Espanol :

Conferencia de Alain Sulmon con motivo de la exposición LA GRAN AVENTURA DE LOS CRISTIANOS DE ORIENTE

