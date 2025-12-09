À la découverte des cigognes Sortie nature Saint-Sulpice-de-Grimbouville

À la découverte des cigognes Sortie nature

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-13 2026-06-03

Rando familiale et nature sur le sentier de l’anguille à Saint Sulpice de Grimbouville.

Randonnée au cœur du marais de Saint Sulpice de Grimbouville, venez découvrir la faune et la flore typique du marais iris aquatique, prêle, cigognes, hérons, vanneaux huppés mais aussi les chevaux de Camargue… Clémentine vous invite à vous balader pour en apprendre plus sur notre patrimoine naturel.

Marche de 4.2km, accessible à tous.

Bottes ou chaussures de randonnée imperméables indispensables ! .

404 La Haute Vallée Saint-Sulpice-de-Grimbouville 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

English : À la découverte des cigognes Sortie nature

Family and nature hike on the eel trail at Saint Sulpice de Grimbouville.

