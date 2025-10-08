À la découverte des clubs séniors de l’arrondissement Mairie du 8e arrondissement PARIS

La présentation des clubs séniors de la Ville de Paris offre l’occasion de découvrir l’ensemble des activités disponibles localement. Ces clubs constituent de véritables espaces de vie sociale et culturelle, où chacun peut :

Pratiquer des activités variées : sportives, artistiques, culturelles ou ludiques.

Rencontrer d'autres seniors et tisser de nouveaux liens.

et tisser de nouveaux liens. Partager des moments chaleureux dans une ambiance conviviale et dynamique.

Un rendez-vous essentiel pour valoriser la vie associative et encourager la participation active des seniors à la vie du quartier.

Un moment convivial pour mettre en lumière la richesse et la diversité des activités proposées aux séniors, favorisant rencontres, détente et partage au cœur de l’arrondissement.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 08h30 à 17h00

gratuit

Entrée libre

Information auprès de la mairie du 8e

Public adultes. A partir de 55 ans.

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS

