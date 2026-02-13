À la découverte des constellations : l’art de lire le ciel, médiathèque Louise Michel, Annecy

À la découverte des constellations : l’art de lire le ciel Mercredi 18 mars, 15h00 médiathèque Louise Michel Haute-Savoie

atelier limité à 20 personnes. Public familial avec enfants dès 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T15:00:00+01:00 – 2026-03-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T15:00:00+01:00 – 2026-03-18T17:00:00+01:00

Et si tu devenais un explorateur du ciel nocturne ?

Dans cet atelier, chaque participant fabrique sa propre carte du ciel, un outil magique pour retrouver facilement les étoiles et préparer ses balades astronomiques une fois la nuit tombée.

Les constellations ne sont pas seulement des points lumineux : elles cachent aussi des histoires incroyables venues de la mythologie.

Pourquoi la Grande Ourse ne disparaît-elle jamais ? Qu’a fait Cassiopée pour mettre Poséidon en colère ? Et comment une simple carte du ciel peut-elle toujours indiquer le Nord ?

Un atelier entre sciences, récits et imagination… pour apprendre à lire le ciel comme de véritables aventuriers des étoiles

médiathèque Louise Michel 5 rue françois Vernex, Meythet 74960 Annecy 74960 Meythet Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0485467620 http://bibliotheques.annecy.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.85.46.76.20 »}]

