À la découverte des coulisses de la justice de Châlons-en-Champagne Tribunal judiciaire et tribunal administratif Châlons-en-Champagne

À la découverte des coulisses de la justice de Châlons-en-Champagne Samedi 20 septembre, 13h30 Tribunal judiciaire et tribunal administratif Marne

Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-20T13:30:00+ – 2025-09-20T17:+

Les portes du tribunal judiciaire et du tribunal administratif seront ouvertes pour une visite guidée. L’historique de la construction du Palais de justice initiée en 1865 vous sera expliquée et illustrée, notamment, par les anciennes dénominations encore visibles. Les sculptures et les symboles de la façade ou encore les détails de la salle des pas perdus n’auront plus de secret pour vous. Après la visite guidée du tribunal judiciaire et les explications d’ordre patrimonial, architectural et culturel, vous visiterez le tribunal administratif. Pour finir, vous pourrez prendre part, sans obligation, à un jeu pédagogique familial, ainsi qu’à d’autres animations.

Tribunal judiciaire et tribunal administratif 2 Quai Eugène Perrier, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « annabelle.ayala@justice.fr »}] Le bâtiment du palais de justice de Châlons-en-Champagne, inauguré en 1872, est un édifice imposant, construit en pierre de taille et en briques de Sainte-Ménehould. Conçu par les architectes Collin père et fils, il symbolise le pouvoir de la justice.

Sa construction, débutée en 1868, fut interrompue par la guerre de 1870 avant d’être achevée en 1872. Depuis, il a évolué pour accueillir diverses juridictions, notamment le tribunal administratif, qui s’est installé en 1979 dans les anciens logements des officiers de gendarmerie.

Ce bâtiment historique incarne la continuité de la justice à travers les siècles. Depuis son inauguration, il a connu plusieurs évolutions. Initialement conçu pour abriter le tribunal civil, le parquet, le conseil de prud’hommes et la justice de paix, il a été agrandi en 1979 pour intégrer les locaux de la gendarmerie, qui avait déménagé.

Les bâtiments où siègent les juges aux affaires familiales, le tribunal pour enfants et le juge d’application des peines ont été réaménagés dans les années 1950. En 1979, le tribunal administratif a quitté le palais de justice pour s’installer dans les anciens logements des officiers de gendarmerie, situés de l’autre côté de la cour.

Aujourd’hui, la cité judiciaire regroupe plusieurs juridictions, dont le tribunal de commerce, le conseil de prud’hommes, le tribunal administratif et l’ordre des avocats.

