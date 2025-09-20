À la découverte des coulisses de la médiathèque Romain Rolland Médiathèque Romain Rolland Saint-Dizier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Venez visiter la médiathèque et découvrir ses ressources, mais aussi ses coulisses. Les bibliothécaires vous montreront l’envers du décor et vous présenteront les trésors de son fonds patrimonial.

Médiathèque Romain Rolland 5 place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.mediatheques-laconstellation.fr/ Sur plus de 1 200 m², cette médiathèque moderne, libre d’accès et gratuite, s’inscrit dans la continuité des lieux de savoir et de transmission du patrimoine culturel. Elle met à disposition une riche collection de documents — livres, BD, presse, CD, DVD, audiobooks — à consulter sur place ou à emprunter, avec une inscription gratuite.

Lieu de vie intergénérationnel, elle perpétue les valeurs d’accès à la culture pour tous à travers de nombreuses animations : contes, ateliers créatifs, jeux autour des cultures du monde, concerts ou encore club informatique.

En plus de ses ressources, la médiathèque favorise l’inclusion numérique via un accès Wi-Fi gratuit. Par ses actions et ses missions, elle contribue pleinement à la valorisation du patrimoine immatériel, en lien avec les pratiques culturelles contemporaines. Parkings à proximité

