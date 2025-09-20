À la découverte des coulisses de l’eau du robinet ! Le réservoir Guilleminot Réservoir Guilleminot Dunkerque

À la découverte des coulisses de l’eau du robinet ! Le réservoir Guilleminot Réservoir Guilleminot Dunkerque samedi 20 septembre 2025.

À la découverte des coulisses de l’eau du robinet ! Le réservoir Guilleminot Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Réservoir Guilleminot Nord

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Après avoir retracé l’histoire de l’eau sur le territoire Dunkerquois, partez à la découverte du plus vieux réservoir d’eau potable encore en activité, mais également le dernier vestige de la caserne Guilleminot.

Ce qu’il faut savoir pour ce lieu :

Cette immense citerne construite est le plus vieux réservoir d’eau potable encore en activité à Dunkerque et constitue le dernier vestige de la caserne Guilleminot, seule une butte de terre trahit sa présence dans le paysage urbain.

Plus d’informations sur www.leaududunkerquois.fr

Réservoir Guilleminot Rue Louis-Burnod – 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « evenement@leaududunkerquois.fr »}] [{« link »: « http://www.leaududunkerquois.fr »}] Cette immense citerne construite est le plus vieux réservoir d’eau potable encore en activité à Dunkerque et constitue le dernier vestige de la caserne Guilleminot, seule une butte de terre trahit sa présence dans le paysage urbain

Après avoir retracé l’histoire de l’eau sur le territoire Dunkerquois, partez à la découverte du plus vieux réservoir d’eau potable encore en activité, mais également le dernier vestige de la caserne…

Eau du dunkerquois