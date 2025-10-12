A LA DÉCOUVERTE DES COURS D’EAU Fay-de-Bretagne
A LA DÉCOUVERTE DES COURS D’EAU Fay-de-Bretagne dimanche 12 octobre 2025.
A LA DÉCOUVERTE DES COURS D’EAU
Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 14:00:00
fin : 2025-10-12 16:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Participez à l’animation « Découverte des cours d’eau »
Pendant 2 heures avec le Syndicat Chère Don Isac, partez à la découverte des cours d’eau en famille afin d’acquérir des connaissances sur le cycle de l’eau et les ruisseaux!
Atelier proposé par la commune de Fay-de-Bretagne, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.
Gratuit sur inscription (dans la limite des places disponibles) auprès de la mairie de Fay-de-Bretagne. .
Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 87 42 18 mairie@faydebretagne.fr
English :
Take part in the « Discovering waterways » event
German :
Nehmen Sie an der Animation « Entdeckung der Wasserläufe » teil
Italiano :
Partecipare all’evento « Scoprire le vie d’acqua
Espanol :
Participe en el acto « Descubra las vías navegables
L’événement A LA DÉCOUVERTE DES COURS D’EAU Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-08-14 par Pays Erdre Canal Forêt