A LA DÉCOUVERTE DES COURS D'EAU Fay-de-Bretagne dimanche 12 octobre 2025.

Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12 16:00:00

2025-10-12

Participez à l’animation « Découverte des cours d’eau »

Pendant 2 heures avec le Syndicat Chère Don Isac, partez à la découverte des cours d’eau en famille afin d’acquérir des connaissances sur le cycle de l’eau et les ruisseaux!

Atelier proposé par la commune de Fay-de-Bretagne, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.

Gratuit sur inscription (dans la limite des places disponibles) auprès de la mairie de Fay-de-Bretagne. .

Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 87 42 18 mairie@faydebretagne.fr

Take part in the « Discovering waterways » event

Nehmen Sie an der Animation « Entdeckung der Wasserläufe » teil

Partecipare all’evento « Scoprire le vie d’acqua

Participe en el acto « Descubra las vías navegables

