A la découverte des Croix de la commune de St André Saint-André-de-Chalencon

Place de l’Eglise Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire

Début : Samedi 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

A la découverte des Croix de la commune de St André de Chalencon. Rando de 11km animée et commentée par Christine Brazier et Christian Dupraz. Prévoir pique nique. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

English :

Discover the crosses in the commune of St André de Chalencon. An 11km hike led and commented by Christine Brazier and Christian Dupraz. Please bring a picnic. Bookings at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

German :

Auf der Entdeckung der Kreuze der Gemeinde St André de Chalencon. 11 km lange Wanderung, die von Christine Brazier und Christian Dupraz geleitet und kommentiert wird. Picknick mitbringen. Reservierung in den Büros des Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Italiano :

Scoprite le croci del comune di St André de Chalencon. Un’escursione di 11 km guidata e commentata da Christine Brazier e Christian Dupraz. Portate il vostro picnic. Le prenotazioni possono essere effettuate presso l’Ufficio del Turismo delle Marche del Velay Rochebaron.

Espanol :

Descubra las cruces del municipio de St André de Chalencon. Caminata de 11 km dirigida y comentada por Christine Brazier y Christian Dupraz. Traiga su propio picnic. Reservas en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

