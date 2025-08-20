A la découverte des curiosités du marais tourbier Longpré-les-Corps-Saints
A la découverte des curiosités du marais tourbier Longpré-les-Corps-Saints mercredi 20 août 2025.
A la découverte des curiosités du marais tourbier
Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints Somme
Début : 2025-08-20 14:00:00
fin : 2025-08-26 16:00:00
2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-09 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-12
À la découverte des trésors cachés du marais tourbier !
Partez pour une balade fascinante autour de l’étang de la Fontinette et laissez-vous surprendre par les secrets bien gardés de ce marais unique.
Derrière son apparente tranquillité, une vie foisonnante vous attend une incroyable diversité de plantes et d’animaux à observer au fil du sentier.
Ouvrez les yeux, tendez l’oreille et plongez dans un écosystème aussi fragile que fascinant.
Une immersion nature à ne pas manquer !
Sortie ouverte à tous, préférable aux enfants de plus de 6 ans. Pas de tenue particulière. Chien non accepté. 12 .
Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France +33 3 22 31 86 93
