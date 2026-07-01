À la découverte des dames de la nuit !, Château d’Arcis-sur-Aube, Arcis-sur-Aube

Informations pratiques

À la découverte des dames de la nuit ! Vendredi 7 août, 19h30 Château d’Arcis-sur-Aube Aube

Inscription obligatoire auprès de la CCAMR au 03.25.37.69.42 ou par mail à l’adresse suivante : c.drouard@ccamr.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T19:30:00+02:00 – 2026-08-07T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-07T19:30:00+02:00 – 2026-08-07T21:30:00+02:00

À la découverte des dames de la nuit

Dans le cadre de l’animation Natura 2000, partez à la rencontre des chauves-souris, ces créatures discrètes et pourtant indispensables à nos écosystèmes.

La soirée débutera par une présentation en salle pour découvrir les espèces locales, leurs biologies, leurs écologies et les enjeux de leur protection. Puis, à la tombée de la nuit, place à l’observation : une balade nocturne permettra de tenter d’entendre et d’observer ces étonnants mammifères volants dans leur milieu naturel.

Lieu : Château d’Arcis-sur-Aube

Date : vendredi 7 août

⏰ Horaires : 19h30 à 21h30

Prévoir des vêtements adaptés à la météo

Tout public

Gratuit et sur inscription auprès de

Attention : places limitées à 30 personnes

Château d’Arcis-sur-Aube Pl. des Héros d’Arcis, 10700 Arcis-sur-Aube Arcis-sur-Aube 10700 Aube Grand Est [{« type »: « email », « value »: « c.drouard@ccamr.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.37.69.42 »}]

Dans le cadre de l’animation Natura 2000, partez à la rencontre des chauves-souris, ces créatures discrètes et pourtant indispensables à nos écosystèmes. biodiversité Chauves-souris

Vincent TERNOIS