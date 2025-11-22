A la découverte des droits de l’enfant Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris

A partir de 14h, les enfants et leur famille pourront explorer le

musée en y découvrant un parcours ludique animé par les volontaires de

la Mission « Droits de l’enfant ».

Des spectacles pour les

tout-petits, un livret-jeu pour guider les plus grands et une fresque

participative seront aussi proposés.

Les enfants seront invités à

relire les œuvres du musée à travers la découverte de leurs droits

fondamentaux tels que contenus dans la Convention internationale des

droits de l’enfant (CIDE).

Programme

14h – 18h : Animations en continu dans les salles des collections permanentes

– Parcours « Droit des enfants » : Jeux et animations devant les œuvres.

: – Parcours « Droit des enfants » : Jeux et animations devant les œuvres. 14h – 16h :

– Ateliers bien-être, dans la Galerie Choiseul

: Ateliers bien-être, dans la Galerie Choiseul 15h -17h

– Fresque participative « Les droits des enfants en oeuvre »

– Fresque participative « Les droits des enfants en oeuvre » 16h « Mon petit Carnavalet – Le musée des animaux » – Spectacle tout-petits ( 1 – 5 ans ; durée : 30 min)

« Mon petit Carnavalet – Le musée des animaux » – Spectacle tout-petits ( 1 – 5 ans ; durée : 30 min) 17h « Mon petit Carnavalet- Le musée des animaux » – Spectacle tout-petits ( 1 – 5 ans ; durée : 30 min)

Le musée Carnavalet – Histoire de Paris s’associe avec la Direction des Solidarités de la Ville pour proposer une journée festive dédiée aux droits des enfants.

Le samedi 22 novembre 2025

de 12h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-22T13:00:00+01:00

fin : 2025-11-22T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-22T12:00:00+02:00_2025-11-22T18:00:00+02:00

Musée Carnavalet – Histoire de Paris 23, rue Madame de Sévigné 75003 Paris

https://www.carnavalet.paris.fr/visiter/offre-culturelle/evenement-la-decouverte-des-droits-de-lenfant-au-musee