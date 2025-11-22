A la découverte des droits de l’enfant Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris
A partir de 14h, les enfants et leur famille pourront explorer le
musée en y découvrant un parcours ludique animé par les volontaires de
la Mission « Droits de l’enfant ».
Des spectacles pour les
tout-petits, un livret-jeu pour guider les plus grands et une fresque
participative seront aussi proposés.
Les enfants seront invités à
relire les œuvres du musée à travers la découverte de leurs droits
fondamentaux tels que contenus dans la Convention internationale des
droits de l’enfant (CIDE).
Programme
- 14h – 18h : Animations en continu dans les salles des collections permanentes
– Parcours « Droit des enfants » : Jeux et animations devant les œuvres.
- 14h – 16h :
– Ateliers bien-être, dans la Galerie Choiseul
- 15h -17h
– Fresque participative « Les droits des enfants en oeuvre »
- 16h « Mon petit Carnavalet – Le musée des animaux » – Spectacle tout-petits ( 1 – 5 ans ; durée : 30 min)
- 17h « Mon petit Carnavalet- Le musée des animaux » – Spectacle tout-petits ( 1 – 5 ans ; durée : 30 min)
Le musée Carnavalet – Histoire de Paris s’associe avec la Direction des Solidarités de la Ville pour proposer une journée festive dédiée aux droits des enfants.
Le samedi 22 novembre 2025
de 12h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Musée Carnavalet – Histoire de Paris 23, rue Madame de Sévigné 75003 Paris
