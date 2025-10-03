À la découverte des épices chinoises Bibliothèque patrimoniale Romain Gary Nice

À la découverte des épices chinoises Vendredi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque patrimoniale Romain Gary

Gratuit

2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Rencontre avec Agnès Pesenti, enseignante en « Arômes et Parfums » à l’Université de Montpellier

La découverte des épices chinoises, de leurs origines à leurs particularités aromatiques et usages, en passant par les temps forts de leur histoire, nous emmène dans un voyage sensoriel.

En partenariat avec l’Institut Confucius

Dans le cadre de la manifestation À table ! Ripailles littéraires

Bibliothèque patrimoniale Romain Gary 21bis boulevard Dubouchage, 06000 Nice, France

