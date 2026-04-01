Monts-sur-Guesnes

A la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Vienne Le petit peuple de la forêt de Scévolles

Parking de l’Espace Naturel Sensible Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-11-07 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-05-13 2026-05-20 2026-06-03 2026-07-07 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-27 2026-10-03 2026-11-07

Découverte de la Nature

Rendez-vous à l’Espace Naturel Sensible de Beaumont à Monts-sur-Guesnes

En partenariat avec l’Association Vienne Nature

Venez découvrir ce site, sa biodiversité, ses milieux naturels et ses paysages. Ce site en forêt de Scévolles est une zone humide, bordée par le cours d’eau La Briande et traversée par un canal du XVIIe siècle qui lui donne un cachet paysager remarquable. Au milieu de cette forêt alluviale, découpée par de nombreux canaux qui offrent une grande richesse biologique, vous accéderez à des sources artésiennes bordées d’arbres remarquables.

Vous croiserez peut-être la grenouille agile ou, si vous êtes chanceux, le Circaète Jean-le-Blanc.

Ce site dispose d’un sentier pédagogique accessible aux personnes à mobilité réduite.

La balade durera environ deux heures. .

Parking de l’Espace Naturel Sensible Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 11 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Vienne Le petit peuple de la forêt de Scévolles

L’événement A la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Vienne Le petit peuple de la forêt de Scévolles Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays Loudunais