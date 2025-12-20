À la découverte des espèces d’oiseaux de nos parcs et jardins Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

À la découverte des espèces d’oiseaux de nos parcs et jardins

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 18h30. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Rendez-vous au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) avec la LPO PACA.

La cité phocéenne avec son climat méditerranéen abritent de nombreuses espèces d’oiseaux usuelles mais aussi spécifiques qui nichent ou fréquentent ses parcs et ses jardins.



Animée par les naturalistes du groupe de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), cette conférence vous invitent à découvrir l’écologie de quelques unes de ces espèces, et d’apprendre à reconnaître chacune d’elles, aussi bien sous l’angle de l’identification visuelle qu’auditive.



Dans le cadre du City Nature Challenge 2026.



Avec la LPO PACA



• Tout public

• Réservation conseillée par mail museum@marseille.fr .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Rendezvous at the Marseille Natural History Museum (MHNM) with LPO PACA.

L’événement À la découverte des espèces d’oiseaux de nos parcs et jardins Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Ville de Marseille