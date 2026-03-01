À la découverte des étangs de Cléry-sur-Somme

1 Rue Anne Marie Vion Cléry-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 15:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Alors que le printemps s’annonce, les oiseaux reviennent aux étangs de Cléry sur-Somme. Le moment est venu pour eux d’entamer la période de nidification. Venez les observer en compagnie de notre guide.

Prévoir des chaussures de marche.

Réservation via notre billetterie en ligne ou par téléphone auprès de votre office de tourisme.

Alors que le printemps s’annonce, les oiseaux reviennent aux étangs de Cléry sur-Somme. Le moment est venu pour eux d’entamer la période de nidification. Venez les observer en compagnie de notre guide.

Prévoir des chaussures de marche.

Réservation via notre billetterie en ligne ou par téléphone auprès de votre office de tourisme. .

1 Rue Anne Marie Vion Cléry-sur-Somme 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38 accueil@peronnehautesomme-tourisme.com

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English :

As spring approaches, birds are returning to the Cléry sur-Somme ponds. It’s time for them to start nesting. Come and watch them with our guide.

Please bring walking shoes.

Reservations via our online ticketing service or by telephone at your local tourist office.

L’événement À la découverte des étangs de Cléry-sur-Somme Cléry-sur-Somme a été mis à jour le 2026-03-16 par OT HAUTE SOMME PERONNE