AGENDA · Pont-Sainte-Marie
A la découverte des fantômes de la nuit !, Pont-Sainte-Marie, Pont-Sainte-Marie
vendredi 17 juillet 2026 · Pont-Sainte-Marie
Informations pratiques
A la découverte des fantômes de la nuit ! Vendredi 17 juillet, 20h00 Pont-Sainte-Marie Aube
Inscription obligatoire, Sortie Gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00
Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris au Parc Lebocey.
Pont-Sainte-Marie Parc Lebocey Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/ »}]
Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris au Parc Lebocey. Chauve-souris Chiroptères
©Y. Peyrard
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