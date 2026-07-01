A la découverte des fantômes de la nuit !, Pont-Sainte-Marie, Pont-Sainte-Marie

Informations pratiques

A la découverte des fantômes de la nuit ! Vendredi 17 juillet, 20h00 Pont-Sainte-Marie Aube

Inscription obligatoire, Sortie Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00

Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris au Parc Lebocey.

Pont-Sainte-Marie Parc Lebocey Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/ »}]

Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris au Parc Lebocey. Chauve-souris Chiroptères

©Y. Peyrard