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AGENDA · Pont-Sainte-Marie

A la découverte des fantômes de la nuit !, Pont-Sainte-Marie, Pont-Sainte-Marie

vendredi 17 juillet 2026 · Pont-Sainte-Marie

A la découverte des fantômes de la nuit !, Pont-Sainte-Marie, Pont-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Pont-Sainte-Marie
Adresse
Parc Lebocey
Ville
10150 Pont-Sainte-Marie
Département
Aube
Tarif
Inscription obligatoire, Sortie Gratuite

A la découverte des fantômes de la nuit ! Vendredi 17 juillet, 20h00 Pont-Sainte-Marie Aube

Inscription obligatoire, Sortie Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00

Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris au Parc Lebocey.

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Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris au Parc Lebocey. Chauve-souris Chiroptères

©Y. Peyrard

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