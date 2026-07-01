A la découverte des fantômes de la nuit !, Salle des fêtes, 52190 Dommarien, Dommarien

Informations pratiques

A la découverte des fantômes de la nuit ! Vendredi 31 juillet, 19h00 Salle des fêtes, 52190 Dommarien Haute-Marne

Événement gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T19:00:00+02:00 – 2026-07-31T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T19:00:00+02:00 – 2026-07-31T21:00:00+02:00

Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris de Dommarien. Programme :

19h Accueil + début repas + ateliers de l’expo chiro + photos chiro (Autonomie)

20h Présentation sur la biologie et l’écologie des Chiroptères

21h Inauguration du premier « »Village refuge » » en Grand Est (panneaux d’entrée de village) + Balade dans le village à la découverte des gîtes refuge de Dommarien

22h Fin de l’évènement

Salle des fêtes, 52190 Dommarien Dommarien Dommarien 52190 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/ »}]

Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris de Dommarien. Nuit Internationale de la Chauve-souris Nuit de la chauve souris

©Y. Peyrard