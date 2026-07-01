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A la découverte des fantômes de la nuit !, Salle des fêtes, 52190 Dommarien, Dommarien

vendredi 31 juillet 2026 · Salle des fêtes, 52190 Dommarien · Dommarien

A la découverte des fantômes de la nuit !, Salle des fêtes, 52190 Dommarien, Dommarien

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Salle des fêtes, 52190 Dommarien
Adresse
Dommarien
Ville
52190 Dommarien
Département
Haute-Marne
Tarif
Événement gratuit sans inscription

A la découverte des fantômes de la nuit ! Vendredi 31 juillet, 19h00 Salle des fêtes, 52190 Dommarien Haute-Marne

Événement gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T19:00:00+02:00 – 2026-07-31T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T19:00:00+02:00 – 2026-07-31T21:00:00+02:00

Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris de Dommarien. Programme :
19h Accueil + début repas + ateliers de l’expo chiro + photos chiro (Autonomie)
20h Présentation sur la biologie et l’écologie des Chiroptères
21h Inauguration du premier «  »Village refuge » » en Grand Est (panneaux d’entrée de village) + Balade dans le village à la découverte des gîtes refuge de Dommarien
22h Fin de l’évènement

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Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris de Dommarien. Nuit Internationale de la Chauve-souris Nuit de la chauve souris

©Y. Peyrard