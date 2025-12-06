A la découverte des Fleurs de Bach Salle Jacques Brel Rochechouart

A la découverte des Fleurs de Bach

Salle Jacques Brel Avenue Jean Jaurès Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Plongez au cœur de l’univers doux et naturel des Fleurs de Bach ! Lors de cette conférence animée à Rochechouart, vous découvrirez les 38 élixirs floraux imaginés dans les années 1930 par le Dr Edward Bach. Une parenthèse bien-être pour comprendre comment ces essences accompagnent nos émotions au quotidien, avec une approche simple, naturelle et accessible à tous. Emmanuel Augustine, conseiller agréé, partage son expérience et ses conseils pour vous aider à retrouver harmonie et équilibre intérieur. Un moment chaleureux, ouvert à la curiosité et à l’échange, où chacun repart avec des pistes pour mieux prendre soin de soi. Participation libre au chapeau il ne reste plus qu’à vous laisser tenter !

Sur inscription obligatoire. .

Salle Jacques Brel Avenue Jean Jaurès Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 66 89 63 olympesrochechouart@gmail.com

